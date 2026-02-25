TOKYO BASEが運営するセレクトショップ「ステュディオス（STUDIOUS）」の「STUDIOUS WOMENS表参道店」が移転リニューアルオープンする。営業開始日は2月27日。【画像をもっと見る】STUDIOUS WOMENS表参道店は、2020年6月にオープン。「TOKYOの今」を象徴するブランドを厳選し提案してきた。今回、国内外で高まる日本ブランドへの関心と、顧客からのブランド拡充要望を受けてリニューアルを決定したという。新店舗は、売り場