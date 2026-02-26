巨人の阿部監督が後輩でもあるドラフト4位・皆川（中大）に重心を低くして、低めのボールを打ち返す恒例の連続ティー打撃を行った。262球、自らトスを上げ終えると「サラン（韓国語で愛）じゃないです。しごきです」と報道陣を笑わせた。「こんな緩いティー、1500球打っても変わらないから」と始まった地獄の連続ティー。皆川は最後は膝から崩れ落ちると約3分間、動けなかった。オープン戦は3試合で7打数2安打と結果を残し