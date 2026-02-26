■海帆 413円(+80円、+24.0％) ストップ高 海帆 [東証Ｇ]がストップ高。25日午前11時30分ごろ、同日付で連結子会社が太陽光発電施設42カ所を7億7000万円で取得することを取締役会で決議したと発表した。今回取得する施設は6月以降から順次稼働する。27年3月期では売電による売上高に5000万円ほど貢献すると見込んでおり、好感した買いが集まった。 ■ケミプロ 770円(+100円、+14.9％) ストップ高 ケミプロ