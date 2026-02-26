開幕投手候補のヤクルト・吉村がブルペン入りし141球を投げ込んだ。26日の打ち上げを前に打者やカウントなど実戦想定の投球。終盤は後方で日本ハム・新庄監督も見守る中「実戦に入ってきているんで、しっかり実戦を意識してやった」。今キャンプでは実戦2試合に登板したが、22日の阪神戦は3回8安打6失点で1四球と不本意な内容。開幕投手争いは奥川が実戦2試合連続失点の一方、左腕の山野が実戦2試合連続無失点と台頭しており「