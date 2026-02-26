◇練習試合西武6―3韓国・斗山（2026年2月25日サンマリン）今季、本名の仲三河から登録名変更した西武の仲三（なかみ）が「5番・左翼」で出場し、二塁打を含む3打数3安打と活躍した。「今週の初戦だったので打てて良かった」と“変更効果”を実感していた。練習では守備でミスがあったが、持ち味の打撃力で名誉挽回。「何とかカバーできたわけじゃないですけど、攻撃も守備もどちらも頑張っていきたい」と前を向いた。