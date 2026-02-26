◇練習試合西武6―3韓国・斗山（2026年2月25日サンマリン）先発した西武の高橋光は2回1安打無失点にまとめた。今季初実戦を終え「打者と対戦して自分が投げたい球がいったら良い結果になるし、甘かったら安打になる。やっぱり野球は楽しいなと思いました」と充実感をにじませた。この日は初球から151キロを計測。「もう少し出ていると思ったが、初の実戦だったら上出来じゃないですか」と手応えを口にした。