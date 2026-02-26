外野手は背後の飛球に対し、際どくなればなるほど目を離さずに追わなければならない。感覚を養うために、巨人外野陣に用意された秘密兵器がアイマスク。松本や丸らが着用し、5メートル間隔で置かれたマーカーへ走り出した。目隠し珍トレーニングの目的は2つだ。一つは「蛇行防止」。スタート地点から10、15、20メートルと3つのマーカーに向かって走り出す。視界がない状態でマーカーの近くを目指すことで、真っすぐ走れている