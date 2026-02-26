広島は25日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪で起訴された羽月隆太郎内野手（25）との契約を24日に解除したと発表した。25日に自由契約選手として公示された。鈴木清明球団本部長は「プロ野球選手としてふさわしくなく、社会問題化している事案の大きさを考え、厳格に処分する判断をした」と説明。羽月被告に通達した際には謝罪の言葉があったという。球団として