◇練習試合ﾛｯﾃ1―6オリックス（2026年2月25日SOKKEN）ロッテのドラフト4位・桜井（昌平）が6回に4番ソトの代打で登場し、“1軍デビュー”した。この日1軍合流した18歳は山下、山崎の好投手2人と対戦。見逃し三振、遊ゴロと2打席凡退に終わったが「楽しかったです」と笑みを浮かべた。サブロー監督は「わざと、ええピッチャーに当てたんですけど」と明かし、「ええバッターになりますよ。スイングに柔らかさも、強さも