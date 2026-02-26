◇練習試合西武6―3韓国・斗山（2026年2月25日サンマリン）秋山幸二、秋山翔吾（現広島）に次ぐ“3代目レオの秋山”が名刺代わりの一発をお見舞いした。西武のドラフト3位・秋山（中京大）が韓国・斗山との練習試合に4回の守備から中堅で出場。初打席で今春チーム1号となる右越え2ランを放った。「良い感じでスイングできた。打者有利のカウントでフルスイングできて良かった。（1号は）あまり気にしないけど、うれしいで