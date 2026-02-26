楽天・三木監督がキャンプ期間を通して2軍調整だった41歳の岸、DeNAからFA加入した36歳の伊藤光、昨年9月の左肩手術明けの早川らの合流について「タイミングはちょっとまた…」と明言を避けつつ、「戦力になってもらわないと困る」と期待を寄せた。オープン戦は28日の広島戦（倉敷）から再開。「しっかり競争して選手一人一人の能力が上がらないとチームは強くならない。さらに加速できるような3月にして開幕を迎えたい」と思