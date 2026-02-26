秦野市役所（資料写真）神奈川県秦野市は２５日、総額１１２８億８１００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。総額は過去最大、一般会計は８年連続のプラス編成。歳入は、市税が前年度比５億円増。賃金上昇などで個人市民税が３・６％、個人住宅の新築見込みを踏まえ固定資産税も２・２％それぞれ増えた。市債は約４５億円で８・８％減となったが、財政調整基金は３１・４％増の約２２億円を取り崩す。歳出は、菩提横野