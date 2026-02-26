◆米大リーグオープン戦ダイヤモンドバックスドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ドジャース佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板。先発で２回を投げる予定となっている。ＷＢＣには出場せず、ドジャースでの調整に専念する朗希は今季、先発再転向で開幕ローテを目指している。メジャー１年目の昨季はレギュラー