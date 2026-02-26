巨人の外野陣が２５日、沖縄春季キャンプで“目隠しラン”トレーニングを敢行した。アイマスクを着用し、見えない状態で離れた位置に置かれたマーカーを目指してダッシュする珍練習。メニューを発案した立岡３軍外野守備兼走塁コーチは「思った通りに走れているか（確認すること）」と意図を説明。最短距離で打球を追ったり、フェンスまでの距離感を養う意図の“珍練習”。球際に強い鉄壁の外野陣を作り上げるべく、様々なアイデ