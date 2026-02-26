ミニストップから、ジューシーな豚角煮を包んだ「豚角煮パオ（ミミップくん）」が数量限定で登場します！3月2日の「ミニの日」に合わせたコラボ商品で、見た目のかわいさと食べごたえを両立した一品です。発売直後の7日間は値引きセールも入り、試しやすい価格で楽しめます☆ ミニストップ「豚角煮パオ（ミミップくん）」 発売日：2026年2月27日（金）発売地区：全国販売店舗数：1,760店（2026年1月末