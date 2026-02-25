道の駅の特徴 北海道南部、噴火湾口に位置する鹿部町は、スケソウダラや白口浜真昆布、ホタテなど豊富な魚介類が水揚げされるので水産王国とも呼ばれている。さらには北海道遺産に認定された「しかべ間歇泉」を有する町。太平洋に面した道の駅は、食べる、観る、癒やしと、町の資源の「海の幸」と「温泉」を楽しめるスポットとなっている。 間歇泉は駅併設の間欠泉公園で見ることができる。約100℃の温泉が高さ約15mまで