福岡県小郡市の宝満川の河川敷で25日夜、車両火災が発生し、焼けた車内から性別の分からない遺体が見つかりました。小郡市二森の宝満川の河川敷で25日午後11時20分ごろ、近くを通りかかった人から「車が燃えている」と警察に通報がありました。火は約30分後に消し止められましたが、焼けた車内から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察は遺体の身元を確認するとともに出火の原因などについて調べています。