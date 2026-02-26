近畿大学九州短期大学附属幼稚園で、園児が桃の節句を学ぶ「ひな祭り集会」が3月3日に行われます。紙芝居やクイズに加えて、雛飾り制作や歌と踊りまで組み合わせた構成です。日本の伝統行事を「知る」だけでなく、体を動かして「感じる」時間になっています。 近畿大学九州短期大学附属幼稚園「ひな祭り集会」 開催日：2026年3月3日（火）開催時間：10時45分〜11時15分会場：近畿大学九州短期大学附属