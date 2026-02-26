バイオ医薬品の開発現場で、外部パートナー活用を前提にした動きがさらに強まっています。レポートオーシャンは、バイオテクノロジーおよび製薬サービスアウトソーシング市場の最新予測を公開しました。コスト最適化と開発スピードを同時に求める企業にとって、次の10年を読むための基礎データになる内容です。 レポートオーシャン「バイオテクノロジーおよび製薬サービスアウトソーシング市場」 発表