創業109年の月光荘が、埼玉・三芳町の絵の具工場「月光荘ファルベ」を体験交流拠点としてリニューアルします！2026年3月6日からは、これまでのカフェやイベント機能に加えて、製造エリアまで見学できる構成になります。色を買う場所から、色をつくる現場に触れる場所へ広がるアップデートです。 月光荘「ファルベ」 リニューアルオープン日：2026年3月6日（金）所在地：埼玉県入間郡三芳町竹間沢324-6