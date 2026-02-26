2026年3月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される建築・建材展2026で、フジコーが「床＋空気」の衛生設計を体感展示します！会場は西展示棟4Fの小間AC2405で、光触媒床材「ヒカリノユカ」と光除菌空気清浄機「ブルーデオ」を同時に確認できます。空気対策だけでは拾いきれない落下後のリスクまで含めて設計する、実務目線の提案です。 フジコー「建築・建材展2026 床＋空気ソリューション提案」