日本各地の“その時期だけ”の味を追いかける番組「食旅一会」が、BS12 トゥエルビで放送されます！旅先の景色だけでなく、料理人が土地の食材とどう向き合うかまで見られる構成が魅力です。2月回は三重県明和町を舞台に、松阪牛や伊勢志摩の海の恵みを生かす一皿に迫ります。 BS12 トゥエルビ「食旅一会」 放送日時：2026年2月26日（木）21時00分〜放送枠：最終木曜 21時放送局：BS12 トゥエルビ（全