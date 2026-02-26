東京臨海広域防災公園で、大学生考案の学習ツールを使った防災ワークショップが開催されます！かるたやすごろくの体験を通して、地震時に必要な判断を楽しく学べる構成です。子どもから大人まで参加しやすい無料イベントなので、家族で備えを見直す週末にも向いています。 東京臨海広域防災公園「大学生と一緒に学ぼう！地震へのそなえ」 開催日時：2026年2月28日10:30〜16:00、3月1日10:00〜15:30会