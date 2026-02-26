阪神JF3着のタイセイボーグは坂路単走。西村淳を背に加速ラップで4F55秒9〜1F12秒1。松下師は「しまいにスッと反応していました。前走より体重はプラスになりそうですけど、ですし、状態はいいです」と納得の口ぶり。重賞では新潟2歳S2着、アルテミスS3着も含めて3走して全て3着以内。「どこの競馬場でも、どんな展開でも最後にしっかり脚を使ってくれます」と好勝負を意識していた。