復活を期す一昨年の牝馬2冠チェルヴィニアはWコース3頭併せ。重心の低い走りで5F67秒4〜1F11秒6をマークし、外ブルーベリーフィズ（4歳2勝クラス）に1馬身先着、内ウィンターベル（4歳2勝クラス）に半馬身遅れた。太田助手は「日に日に毛ヅヤは良くなっている。状態は良化傾向」と上昇を実感。「千六よりは千八の方が競馬はしやすいので」とマイルCS10着からの巻き返しに期待した。