エコロヴァルツは坂路単走で4F55秒9〜1F12秒8。牧浦師は「先週はCWでやって、今朝は坂路で無理なく息を整える程度。リフレッシュ効果で硬さが抜けている」と状態面には目を細めている。昨年の中山記念はレコード決着の鼻差2着で、前走の福島記念も同様に2着。重賞に手が届きそうで届かないが「中山のコース適性はあるので何とか」と初重賞獲りに意欲を示している。