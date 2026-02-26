▼オニャンコポン（小島師）先週の追い切りでジョッキーがいいと言っていたし、悪くない出来。内枠を引ければ。▼カラマティアノス（奥村武師）変わらず順調。落ち着きが出てきて精神面が成長している。うまく折り合いをつけて運べれば。▼サンストックトン（伊藤助手）前走に引き続き活気がある。前走のようにうまく立ち回ってくれれば。▼シャンパンカラー（岩田康）前日と違って元気だった。前回よりも雰囲気はいい。