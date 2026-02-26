「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）阪神は２５日、宜野座キャンプを打ち上げた。就任２年目を迎えた藤川球児監督（４５）の下、約１カ月間で選手はどのような進化を遂げ、競争はどうなったのか。デイリースポーツの阪神担当が「先発」「救援」「捕手」「内野」「外野」に分けて総括し、現状を分析する。◇◇昨季の救援防御率１・９６は１２球団、断トツの圧倒的な数字だった。今季もタレント豊富なリリーフ陣だ