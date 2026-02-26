ルガルは鮫島駿を背に坂路へ。単走で内ラチ沿いをシャープに駆け上がり、4F53秒0〜1F11秒7をマーク。鞍上は「先週に速い時計（坂路4F51秒6〜1F11秒6）を出しているのでしまい重点。やれば動くし毎回、追い切りの動きは良く感じます」とうなずいた。前走阪神Cはスタートを決めて好位から1分19秒0のレコードV（当時）。「タイミングを計れる枠（15番）から強い内容。開幕週なので駐立に気をつけて流れに乗れれば」と重賞連勝に意