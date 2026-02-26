▼インビンシブルパパ（伊藤大師）米国遠征の疲れも取れているし、緩かったトモもしっかり。（豪州産馬で同世代より）半年遅れて生まれたが、成長が追いついてきた感じ。▼ウイングレイテスト（畠山師）状態は変わらず。時計が速くなり過ぎず、イメージ通りの調整ができた。▼オタルエバー（中竹師）変わらずきています。障害練習を取り入れて、その効果があれば。▼カリボール（柴田善）先週より気合が入って自分からグイ