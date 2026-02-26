「阪神２軍春季キャンプ」（２５日、具志川）阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が初の春季キャンプを打ち上げた。１月中旬に発症した「右脚の肉離れ」で別メニュー調整を続けたゴールデンルーキーは開幕に向けてコンディションを整えていく方針。辛抱の２月を経て、３月からペースを上げて完全復活を目指す。沖縄での１カ月間、立石は復帰までの道のりをとても、とても慎重に歩んだ。藤川監督がかねて「２