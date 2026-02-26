リンクをコピーする

シルクロードS3着ヤマニンアルリフラ（牡5＝斉藤崇）は高松宮記念（3月29日、中京）。阪急杯5着アサカラキング（牡6＝斎藤誠）は京王杯スプリングC（5月2日、東京）。阪急杯3着ドロップオブライト（牝7＝福永）とシルクロードS6着アブキールベイ（牝4＝坂口）は愛知杯（3月22日、中京）。スポニチ賞京都金杯15着ヤマニンサンパ（牡8＝斉藤崇）は大阪城S（3月8日、阪神）。ダイヤモンドS13着ミクソロジー（セン7＝辻野）