横浜・みなとみらい地区（資料写真）スウェーデンの通信機器大手エリクソンは２５日までに、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区に新たな研究開発（Ｒ＆Ｄ）センターを開設すると発表した。４月から活動を開始し、来年１〜６月に正式に開設する予定。最大３００人の研究開発職の雇用創出を見込んでいる。同社は１９９０年代に近距離無線通信「ブルートゥース」を開発。世界１８０カ国以上で事業を展開し、約９万４千人の従