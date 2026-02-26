ボクシングのＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が５カ月ぶりの再起戦として、４月１１日・両国国技館で世界２階級を制したＷＢＣ同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とＷＢＣ同級挑戦者決定戦を行うことが２５日、主催者から発表された。また、１９年世界選手権金メダリストでプロ３連勝中のＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳、元ＷＢＡ世界ライトフ