２７日から始まる「箱根スイーツコレクション」で提供される、箱根ホテル小涌園（フォンテンブロー）の「小涌園からのおくりもの」箱根のホテルやカフェ、美術館などが新作デザートを創作して一斉に提供する「箱根スイーツコレクション２０２６」が２７日から始まる。今年は「春の箱根で宝探しきらめきスイーツ」がテーマ。シェフやパティシエが腕を振るった宝石のように色とりどりのデザートが味わえる。４月２２日まで。小