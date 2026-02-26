阪神・高橋遥人投手が25日に打ち上げられた今春キャンプを振り返った。今年は5年ぶりに初日からブルペン入りを果たすなど「いつもより充実していた」と納得のキャンプを過ごした。「ピッチングもたくさんできて。その中で体の状態を確認することもできた」左腕の状態をさらに上げていくことが今後の課題となる。「状態が良くなってきたという感覚があった。ここからまた上げていければ心配もない」と力を込めた。キャンプ