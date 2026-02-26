巨人・横川凱投手（２５）が２５日、し烈な先発ローテ争いを結果で勝ち抜く決意を示した。２７日の練習試合・韓国ハンファ戦（那覇）で複数イニングを任される予定。自身の春季キャンプ最終登板に向け、セルラースタジアムでブルペン入りし「結果を残すしかないので、しっかり持ち味を出せるよう頑張っていきたい」とアピールに燃えた。チーム初実戦となった１１日の紅白戦（宮崎）で２回０封、１７日の練習試合・ロッテ戦（那