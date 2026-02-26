元山と浜田の阪神新加入2人も、藤川監督からキャンプMVPに選出された。戦力外になった西武から新加入した元山は「めちゃめちゃ充実した。一つの目標が実戦で三振をしないことだったので3月もそこを意識したい」と充実感。対外試合の全5試合で10打席に立ち、8打数2安打ながら三振は0だった。現役ドラフトでヤクルトから移籍した浜田は8日の練習試合の日本ハム戦で左翼席に放り込むなど存在感を発揮。「自己採点は70点くらい。打