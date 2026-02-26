昨季終盤に左肘痛を発症し、宮崎・都城の３軍・故障班キャンプで調整していた巨人の井上温大投手（２４）が２５日、２軍に合流、２７日のＷＢＣチェコ代表戦（ひむか）で、約５か月ぶりに実戦復帰することが分かった。迷いなく、晴れやかな表情で語った。「（体は）不安なところは全くないので、１００％試合に集中できる。ここからは技術的な部分を突き詰めていきたい」。この日は小林を相手にブルペンで４５球を投じた。経験