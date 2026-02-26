阪神・中野が3月のオープン戦を通じて新外国人・ディベイニーと最強の二遊間構築を目指す考えを示した。春季キャンプ中に助っ人が持つ独特なリズムを敏感に感じ取っていた。「日本人のリズムではないリズムで（送球が）来る。スナップスローが強い印象が凄くある」と分析した上で、「常にどこに来るか分からない。準備しておかないと、刺されてしまって握り替えができず、ダブルプレーが取れないことにつながる」と表情を引き