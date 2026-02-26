阪神の左翼を狙う高寺、中川、小野寺も藤川監督から勲章をもらった。高寺は「去年もMVP獲ったっすね」と喜びつつも、「結果があまり出てない。ここから爆発できるように」と貪欲。オープン戦6打数2安打の中川は「自分が活躍したいから一生懸命やっているだけです」と淡々と受け入れた。7年目の小野寺は「一番はバッティング。そこを重点的にやって、今までとの違いを感じた」と手応えを口にした。