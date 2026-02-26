阪神・嶋村が支配下昇格に向け、大きな前進になるMVP指名だった。「キャンプを完走できて、監督から名前が出たのはうれしい」と藤川監督が掲げたテーマ通りに「没頭」し、球団育成選手では初の勲章を獲得した。沖縄でのオープン戦3試合で3打数2安打と、左打ちの捕手としての武器も印象づけた。「坂本さん、梅野さん、伏見さんと先輩たちの集中力も学べた。まだやらなければいけないことはいっぱいある。支配下を意識して気負わず