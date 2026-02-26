阪神・谷端が新人で唯一の宜野座完走を果たし、打ち上げとともに収穫を確かめた。「見て学ぶということをテーマにやってきた。先輩たちを見ながら充実した練習ができたし、吸収することも多かった」と汗を流した1カ月を振り返った。沖縄でのオープン戦は3試合に出場し、7打数0安打。初安打はお預けとなったが、しっかり振り込んだスイングへの期待値は高い。「試合ではちょっと力んだ。脱力してやっていく」とこれからの実戦をに