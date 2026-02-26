阪神は25日、沖縄・宜野座村で2月1日から開催してきた春季キャンプを打ち上げた。藤川球児監督（45）は、伊原陵人投手（25）を筆頭に、木下、石黒、嶋村、元山、浜田、小野寺、高寺、中川の9選手をMVPに選出。超異例ともいえる大量指名の中「一番成長している」と2年目左腕に高評価を下した。先発ローテーション入りも視野に入れる背番号18の今季の飛躍に期待を寄せた。断続的に雨が降る宜野座で、藤川監督は晴れ晴れとした表