人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が25日、自身のインスタグラムを更新し、シンガーソングライター・aiko（50）のライブを訪れたことを報告した。大貫は「インスタグラマー失格なamikoですがaikoのライブにお邪魔しましたことをお知らせします相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの人今回もおもしろかったなぁ 歌ももちろんだし、MCも最高に楽しい ライブ後は感想を言う間もなくai