ドラフト1位・立石（創価大）が右脚肉離れからの完全復活へ向け、ダッシュを再開する方向となった。あす27日からはSGL尼崎に戻って調整を進めるスラッガー。全体練習復帰への前段階として必要となる短ダッシュをクリアし、徐々にギアを上げていく。立石は球団を通じ「（キャンプは）レベルアップにつながった。開幕に向け、まずはしっかりコンディションを整えていきたい」などとコメントした。キャンプ期間中は焦る気持ちを