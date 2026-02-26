【亀山つとむキャンプ採点】阪神の春季キャンプを密着した本紙評論家の亀山つとむ氏が恒例のキャンプ採点をし、高寺に最高評価の5点をつけた。2つの補強ポイントを中心に阪神の宜野座キャンプを追いかけた。1つは遊撃と左翼のポジション争い。もう1つは打順6番以降の強化だ。石井の左アキレス腱断裂による離脱後は、セットアッパー問題にも注目した。左翼は最激戦区だが、唯一5点をつけた高寺が一歩リードした。21日の中日