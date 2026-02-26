宜野座のブルペンで最も多く投げたのが阪神・伊原だ。キャンプ合計で798球。投げ込みの美学が過去のものとなりつつある現代において、「チーム最多」のその数字自体に派手さはないかもしれない。しかし、5度を数えた100球超えが、先発意欲を口よりも雄弁に語っていた。「いやいや、（先発かどうか）全く言われてないです。言われたところでどこでも対応できるように、準備はしてます」新人だった昨季は先発、中継ぎとして28