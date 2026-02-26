男性ヒップホップグループ「RIPSLYME」のILMARI（50）とSU（52）が25日、ライブ＆ドキュメンタリー映画「RIPSLYMETHEMOVIE」（監督金井紘）の先行上映会に出席した。来月6日から2週間限定公開。昨年4月からメジャーデビュー25周年記念日の来月22日まで期間限定でオリジナルメンバー5人で活動中。ILMARIは「昔は夕方から夜中までレコーディング。最近は午前中に集まって（午後）3時くらいに終わる」としみじみ。SUも「