阪神ドラフト5位・能登嵩都投手（オイシックス）が25日に打ち上げられた初めての春季キャンプを振り返った。一時は宜野座組に招集され、実戦登板も重ねた右腕。充実感をにじませた。「見本となる方がたくさんいる。そういった選手を見ながら、すぐに練習できる環境がある。そういう意味で、すごく充実した1カ月でした」即戦力として、少しでも早く1軍マウンドで投げることが第1目標。「いつ呼ばれても良いように、常に準備し